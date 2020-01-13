Верховный суд рассмотрит иск Минюста о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива»

Верховный суд во вторник рассмотрит иск Минюста о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии Андрей Нечаев.

«Завтра в 10.00 будет заседание Верховного суда по административному иску Минюста о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива» на три месяца», — уточнил он.

С точки зрения А.Нечаева, претензии Минюста «абсолютно высосаны из пальца или порождены действиями самого ведомства». «Главная претензия в том, что у партии нет председателя. Это полный абсурд, потому что избранного съездом Дмитрия Гудкова Минюст не зарегистрировал, увязав это с регистрацией новой редакции устава, что совершенно неправомерно», — отметил он.

Также, по словам А.Нечаева, в Минюсте утверждают, что его полномочия как председателя истекли, несмотря на переизбрание съездом в декабре 2017 года. «Но в ведомстве этот съезд не признают, потому что протоколы региональных собраний были составлены не по форме, рекомендованной Минюстом. При этом тот же съезд выдвинул Ксению Собчак в президенты — она была зарегистрирована и приняла участие в выборах. Но Минюст это никак не опротестовывал и не заявлял о нелегитимности выборов», — заключил политик.