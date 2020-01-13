Сетевая акция #MuseumSelfie, где пользователи будут делиться своими фотографиями из любимых музеев, пройдет в России

Сетевая акция #MuseumSelfie, в рамках которой пользователи будут делиться своими фотографиями из любимых музеев, пройдет в России 15-го января. По данным ТАСС, к ней присоединились, в том числе Эрмитаж и Государственный исторический музей. Отмечается, что акцию поддерживает Минкульт. Идея принадлежит западным музеям. Подобная международная акция проводится с 2014-го года.
2020-01-13T13:32:00+03:00
2020-01-13T13:34:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 13 января 2020
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