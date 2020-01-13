Сервиса каршеринга «Яндекс. Драйв» в этом году намерен выйти на европейский рынок

По данным газеты Financial Times, город, в котором пройдет тестирование, пока не определен. Возможно, это будут Мадрид, Копенгаген, а также ряд городов во Франции и Италии, где создана благоприятная среда для эксплуатации электромобилей. В настоящее время сервис работает в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Татарстане.
2020-01-13T13:32:00+03:00
2020-01-13T13:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 13 января 2020
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