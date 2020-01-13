Сервиса каршеринга «Яндекс. Драйв» в этом году намерен выйти на европейский рынок

По данным газеты Financial Times, город, в котором пройдет тестирование, пока не определен. Возможно, это будут Мадрид, Копенгаген, а также ряд городов во Франции и Италии, где создана благоприятная среда для эксплуатации электромобилей. В настоящее время сервис работает в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Татарстане.