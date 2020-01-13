Елизавета II намерена встретиться с принцем Гарри и обсудить его решение сложить с себя часть монарших обязательств

Королева Елизавета II намерена встретиться со своим внуком принцем Гарри и обсудить с ним его решение сложить с себя часть монарших обязательств. По данным британской прессы, к разговору присоединятся принц Уэльский Чарльз и старший брат Гарри принц Уильям. Источник Скай Ньюз сообщает, что главное требование королевы – разрешить все противоречия в течение ближайших нескольких дней.
2020-01-13T13:31:00+03:00
2020-01-13T13:33:10+03:00
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13:31, 13 января 2020
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