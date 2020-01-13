В Госдуму внесен законопроект, который наделяет сотрудников ФСИН правом объявлять предостережение заключенным

Его подготовили депутаты-"единороссы" из комитета по безопасности. Василий Пискарев и Александр Хинштейн утверждают, что в настоящее время существует правовая коллизия. Сотрудники уголовно-исполнительной системы не имели такого права, несмотря на то, что так же, как и другие ведомства, занимаются профилактикой правонарушений.