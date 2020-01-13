Парламент Абхазии принял решение об отставке президента Рауля Хаджимбы

Было проведено тайное голосование. Только двое депутатов из 34-х высказались против.
Накануне Хаджимба объявил о сложении полномочий под давлением оппозиции, которая отказалась признавать итоги второго тура выборов президента.
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Было проведено тайное голосование. Только двое депутатов из 34-х высказались против.
Накануне Хаджимба объявил о сложении полномочий под давлением оппозиции, которая отказалась признавать итоги второго тура выборов президента.
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