Бывший главред «Ведомостей» Татьяна Лысова займет должность первого заместителя главного редактора «Медузы»

Она также возглавит московское бюро интернет-издания.

«Медуза» планирует выпускать больше эксклюзивов, наращивать экспертизу сразу по нескольким новым направлениям, работать над глубиной и качеством своих историй. Для этих целей изданию, как говорится на его сайте, нужны управленческие, редакторские, журналистские и человеческие качества Лысовой. В заметке ее называют «опытным руководителем» и «одной из самых известных журналисток в России».

В московское бюро, которое сейчас создается, войдут, прежде всего, сотрудники отделов специальных корреспондентов и расследований. Лысова будет представлять интересы «Медузы» в России, где живут миллионы читателей издания. В публикации отмечается, что она

всегда отстаивала принципы качественной независимой журналистики — где бы ни работала и какую должность ни занимала.

В декабре прошлого года Лысова покинула пост шеф-редактора службы политической информации агентства «Интерфакс», который занимала более полутора лет. Тогда РБК писал со ссылкой на источник, что она планирует заняться новым проектом. До этого долгие годы Лысова возглавляла газету «Ведомости». Свой уход оттуда в 2017 году она объясняла желанием больше времени проводить с семьей.

К своим обязанностям в «Медузе» Лысова приступит уже в этом месяце.