В Кирове сегодня продолжится судебный процесс по делу матери, трехлетний ребенок которой умер от голода

Женщину обвиняют по статье об убийстве с особой жестокостью.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме и уже до конца января может последовать приговор. На скамье подсудимых — Мария Плёнкина. В феврале минувшего года ее дочь была найдена мертвой в квартире одного из домов по улице Щорса в Кирове. Труп обнаружила бабушка. Сама девушка, ребенок которой погиб от голода и обезвоживания, несколько дней не появлялась дома. Ребенок умирал без еды и воды, поскольку Плёнкина перекрыла воду, опасаясь затопить соседей. По свидетельствам подруг подсудимой, у которых она проводила время, ребёнок пытался спастись от голода стиральным порошком. Процесс стартовал в канун нового года, но среди свидетелей не оказалось никого, кроме потерявшей внучку бабушки. Плёнкина частично признала вину, но заявила, что не желала дочке смерти.

В середине октября обвиняемой провели психолого-психиатрическую экспертизу в Москве. Она показала, что девушка вменяема.