С начала года в Москве было эвакуировано больше 40 тысяч человек из-за угроз о «минировании»

Сообщения продолжают приходить – сегодня стало известно об эвакуации одной из школ в подмосковном Долгопрудном.

С начала года неизвестные сообщили о минировании около 2,5 тысяч объектов в Москве. По словам источника «Интерфакса», первые угрозы стали поступать в последний день праздников, 8 января. Только за этот день сообщения прислали в адрес около 100 образовательных учреждений. В следующие два дня из-за анонимных сигналов пришлось эвакуировать больше 40 тысяч человек.

Между тем, сегодня стало известно об эвакуации школьников и учителей гимназии №13 в подмосковном Долгопрудном. Причиной стал звонок неизвестного, который сообщил о заложенной бомбе. На место прибыли представители экстренных служб для проверки этой информации, но о результатах пока не сообщается. Всего из гимназии было эвакуировано порядка 400 человек.

Очередная волна «минирований» началась в ноябре прошлого года. Неизвестные рассылали сообщения с угрозой взрывов в суды, школы, торговые центры и вузы, но ни в одном случае информация не подтвердилась.

Ранее сегодня стало известно об эвакуации учебных заведений в четырех городах на Дальнем Востоке. В Хабаровске, по данным местных СМИ, были эвакуированы все школы. Также звонки о «минировании» затронули Владивосток, Биробиджан и Благовещенск.