Специалисты зафиксировали волну атак российских хакеров на африканские банки

По данным «Лаборатории Касперского», за этим стоит группировка под названием Silence.

В начале января этого года специалисты «Лаборатории Касперского» заметили резкий всплеск атак на инфраструктуру банков в Африке. Ежедневно они блокируют сотни и даже тысячи попыток взломать системы безопасности, пишет РБК. По оценке экспертов, хакеры уже проникли во внутреннюю сеть африканских организаций и сейчас «атаки находятся уже на финальных стадиях».

Специалисты по кибербезопасности считают, что их проводит русскоязычная группировка Silence. Она активна с конца 2017 года и чаще всего пытается взломать системы с помощью фишинговых писем с вредоносными файлами. Ранее хакеры концентрировались на организациях Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, но в последнее время фокус их внимания сместился, утверждают в «Лаборатории Касперского». Главная цель Silence – кража денег, но в ходе атак они получают доступ к конфиденциальным данным, которые могут использовать в дальнейшем.

По данным специалистов, африканские банки в последнее время атакует и другая хакерская группировка под названием TA505.