Пилоты крупнейшей в России грузовой авиакомпании «Эйр Бридж Карго» начали уходить в другие компнаии

Пилоты крупнейшей в России грузовой авиакомпании «Эйр Бридж Карго» (она входит в группу «Волга-Днепр») начали уходить в другие компнаии, в том числе в «Аэрофлот» и «Победу». По данным источников «Коммерсанта», в компании начались задержки зарплаты. Источник в группе «Волга-Днепр» рассказал изданию, что уволились только 10 пилотов. О массовом оттоке речи нет. В «Эйр Бридж Карго» утверждают, что все выплаты сотрудникам производятся своевременно и в полном объеме.
2020-01-13T12:31:00+03:00
2020-01-13T12:32:23+03:00
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12:31, 13 января 2020
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