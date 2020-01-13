Пилоты крупнейшей в России грузовой авиакомпании «Эйр Бридж Карго» начали уходить в другие компнаии

Пилоты крупнейшей в России грузовой авиакомпании «Эйр Бридж Карго» (она входит в группу «Волга-Днепр») начали уходить в другие компнаии, в том числе в «Аэрофлот» и «Победу». По данным источников «Коммерсанта», в компании начались задержки зарплаты. Источник в группе «Волга-Днепр» рассказал изданию, что уволились только 10 пилотов. О массовом оттоке речи нет. В «Эйр Бридж Карго» утверждают, что все выплаты сотрудникам производятся своевременно и в полном объеме.