Бывший главред «Ведомостей» Татьяна Лысова назначена первым заместителем главного редактора интернет-издания «Медуза»

Бывший главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова назначена первым заместителем главного редактора интернет-издания «Медуза». Лысова возглавит московское бюро издания, которое сейчас создается. В него войдут, прежде всего, сотрудники отдела специальных корреспондентов и отдела расследований. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил, что редакция гордится этим назначением. По его словам, Татьяна Лысова всегда отстаивала принципы качественной независимой журналистики.
2020-01-13T12:30:00+03:00
2020-01-13T12:42:14+03:00
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12:30, 13 января 2020
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