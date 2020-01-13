Бывший главред «Ведомостей» Татьяна Лысова назначена первым заместителем главного редактора интернет-издания «Медуза»

Бывший главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова назначена первым заместителем главного редактора интернет-издания «Медуза». Лысова возглавит московское бюро издания, которое сейчас создается. В него войдут, прежде всего, сотрудники отдела специальных корреспондентов и отдела расследований. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил, что редакция гордится этим назначением. По его словам, Татьяна Лысова всегда отстаивала принципы качественной независимой журналистики.