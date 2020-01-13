Мосгорсуд снова проверит законность отказа в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 в Сочи в 2016

Мосгорсуд снова проверит законность отказа в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 в Сочи в декабре 2016-го года. Иски заявлены, в частности, к страховой компании «Согаз» и Министерству обороны. Истцы, 81 человек, просят взыскать более 2-х миллиардов рублей.

Ту-154 направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также сотрудники Министерства обороны. Адвокат Трунов ранее сообщил, что уголовное дело, возбужденное по факту крушения самолета, прекращено за отсутствием состава преступления.