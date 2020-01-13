Полиция Ирана отрицает применение оружия против демонстрантов во время протестов из-за сбитого украинского самолёта

Полиция Ирана отрицает применение оружия против демонстрантов во время антиправительственных протестов из-за сбитого украинского самолёта. Представители властей уверяют, что сейчас в Тегеране и других городах всё спокойно.

Силовики в минувшие выходные не открывали огонь по демонстрантам, уверяет глава полиции Тегерана Хоссейн Рахими. По его словам, силы безопасности с терпением и сдержанностью относились к протестующим. Он добавил, что сейчас ситуация в столице Ирана полностью контролируется властями, столкновений и беспорядков нет, цитирует силовика иранское агентство Fars. В соцсетях и ряде местных интернет-изданий вчера вечером появились видео, на которых вооружённые полицейские стреляют в сторону толпы, а на земле лужи крови. Демонстранты несут раненых к машинам скорой помощи. Но власти отрицают выстрелы и пострадавших. Антиправительственные акции против властей в Тегеране и других городах страны продолжаются двое суток. Люди на них выражали недовольство тем, что власти пытались обмануть народ. Они несколько дней уверяли, что Боинг, который вылетел из Тегерана в Киев в среду упал из-за технической неисправности. И отрицали, что военные сбили его ракетой. Студенты вузов – основные протестующие — требовали ухода верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи и рвали плакаты с убитым в Багдаде американцами генералом Касемом Сулеймани.

В сбитом самолёте было 176 человек – в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, все пассажиры и члены экипажа – он был украинский – погибли.