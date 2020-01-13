Температура в московском регионе остается рекордно высокой

Небольшое похолодание ожидается лишь в конце недели, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По прогнозу в ночь на Крещение, 19 января, настоящих крещенских морозов в Москве не будет.