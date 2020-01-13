Отставка президента Абхазии принята парламентом республики

Парламент Абхазии на внеочередном заседании в понедельник принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы, передал корреспондент «Интерфакса».

Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики 12 января под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 года.

В заявлении о своей отставке, направленном в парламент Абхазии, Хаджимба подчеркнул, что слагает с себя полномочия «во имя мира и сохранения стабильности в стране».