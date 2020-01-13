Следователи РФ пришли к выводу, что убийство Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР было совершено с целью ограбления

Российские следователи пришли к выводу, что убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральной Африке было совершено с целью ограбления. Об этом сообщил зам.главы Следственного комитета Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту». По словам Краснова, установленные обстоятельства нападения указывают на то, что убийство совершили жители ЦАР или близлежащих стран, которые систематически совершают тяжкие преступления в этом регионе.

Российские журналисты приехали в Центральную Африку для съемок фильма о ЧВК Вагнера.

Версия Следственного комитета об убийстве с целью грабежа совершенно несостоятельна, — сказал «Эху Москвы» журналист Максим Шевченко.

Следственный комитет «пытается замести следы», заявляя об ограблении как мотиве убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике в 2018 году. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» друг О.Джемаля, журналист Максим Шевченко.

«Хотелось бы знать, кто их ограбил, по версии Следственного комитета? На кого они ссылаются? Хотелось бы узнать хотя бы название племени. Я думаю, что СКР пытается замести следы и не расследовать те существенные данные, которые были предоставлены центром «Досье», — заявил он.

М.Шевченко кажется странным, что «СКР даже не принял во внимание центр «Досье», а замглавы ведомства предложил не доверять этим данным». «Я думаю, это оперативное выступление замглавы СКР по поводу убийства в ЦАР связано с тем, что недавно, по сообщениям СМИ, в Германии был на время задержан бизнесмен Евгений Пригожин, и они поняли, что есть угроза ареста тех, кто может иметь отношение к этому преступлению», — считает журналист.

30 июля 2018 года Радченко, Расторгуева и Джемаля, которые снимали в ЦАР репортаж о базе ЧВК «Вагнер» по заказу «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского, убили во время выполнения задания.

В годовщину убийства расследовательский центр «Досье» опубликовал на своем cайте итоговый доклад об обстоятельствах этого преступления. Как сообщалось в докладе, официальная версия об убийстве с целью ограбления не выдерживает никакой критики, само убийство было тщательно спланированной операцией, а его расследование не ведет ни ЦАР, ни Следственный комитет РФ.

В расследовании центра также отмечалось, что с 31 июля 2018 года была развернута кампания по дезинформации с целью воспрепятствования независимому расследованию, активное участие в которой принимал Кирилл Романовский и подконтрольные Пригожину СМИ.

По словам Шевченко, Следственный комитет не приводит доказательств своей версии и призывает не доверять данным, которые ей противоречат.