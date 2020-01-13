Мадридский «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале турнира «Атлетико»

Под руководством Зинедина Зидана королевский клуб не проиграл ни одного решающего матча.

Финал суперкубка традиционно оспаривали Чемпион страны и обладатель Кубка. Однако в Испании решили пойти на эксперимент. В мини –турнире в Саудовской Аравии сыграли 4 команды. Причем в финал вышли мадридские Реал и Атлетико, не завоевавшие в минувшем сезоне национальных трофеев. Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей. А в серии пенальти удачливее оказались футболисты Королевского клуба. В итоге Реал стал обладателем Суперкубка Испании.

А Зенедин Зидан выиграл девятый финал из девяти на посту главного тренера клуба. Ранее французский наставник трижды выиграл с реалом Лигу чемпионов, по два раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. А также Суперкубок Испании.

В мае 2018 года Зидан объявил об уходе из «Реала». Однако спустя 9 месяцев вернулся в королевский клуб.