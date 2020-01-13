РБК: Число пользователей интернета в России превышает 94 миллиона человек

Это почти 80% взрослого населения страны, — сообщает РБК. Наибольший рост показала категория 65+. Среди подростков 16-19 лет интернетом пользуется почти 100%.
2020-01-13T11:32:00+03:00
2020-01-13T11:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 13 января 2020
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