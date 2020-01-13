Хуснуллин: В Москве в 2019-м году построили почти 5 миллионов квадратных метров жилья

В Москве в 2019-м году построили почти 5 миллионов квадратных метров жилья, — сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра Марата Хуснуллина. Издание отмечает, что это рекордный показатель с 1965-го года, когда массово строились хрущевки. По словам экспертов «Ведомостей», большую роль сыграл высокий спрос на жилье, а также программа реновации.