Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на пост президента Абхазии, — сообщил «Интерфаксу» вице-президент республики Аслан Барциц. Хаджимба объявил о сложении президентских полномочий 12-го января под давлением оппозиции. Он сказал, что отказывается от президентского поста ради мира и сохранения стабильности в республике. Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта.

Здание администрации президента Абхазии, которое четыре дня удерживали сторонники оппозиции, взято под охрану, — сообщает местное МВД. Ранее представитель государственной службы охраны сообщил ТАСС, что из здания украдены награды президента Хаджимбы, вскрыты все сейфы и разграблена оружейная комната.