Российским учителям поменяют систему оплаты труда

Она будет разработана по схеме врачей.

Минпросвещения ежегодно рекомендует субъектам 70% из фонда оплаты труда учителей выделять на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю, и только 30% — на различные другие надбавки. Об этом рассказала в интервью «Российской газете» глава ведомства Ольга Васильева. Однако, по ее словам, далеко не все эту пропорцию «70 на 30» соблюдают». Сейчас регионы и школы самостоятельно решают, как распределять деньги между окладами, надбавками и стимулирующими выплатами, поэтому возникает большая разница в зарплатах. «Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше», — рассказала Васильева. Она отметила, что в этой связи Министерство просвещения вместе с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой разрабатывает единую модель начисления зарплат. Поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне. Сейчас на такую структуру переходят медики.

О необходимости выровнять зарплаты учителей по всей России говорили в конце прошлого года в Совете Федерации. В Кремле тогда увидели в этой идее определенные риски.