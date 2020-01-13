СК: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР с целью грабежа

Российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской республике с целью грабежа, — сообщил «Коммерсанту» заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов. По его словам, в ходе расследования проведены несколько экспертиз. Компетентным органам Центральноафриканской республики направлены запросы о правовой помощи для производства следственных действий, в рамках которых и получены сведения об обстоятельствах совершённого преступления.

Родственники убитых журналистов считают, что следствие не заинтересовано в том, чтобы установить истину. За всё время следователи не продвинулись ни на шаг, — рассказала в эфире «Эха Москвы» вдова Орхана Джемаля Ирина Гордиенко.

По мнению Гордиенко, сдвинуть расследование с мертвой точки может только приказ сверху.

Журналисты центра «Досье» Михаила Ходорковского провели собственное расследование. Они отвергают версию об убийстве с целью ограбления. По их мнению, убийство было преднамеренным и профессионально исполненным.



Напомним, съемочная группа Орхана Джемаля прилетела в Центральную Африку для работы над фильмом о ЧВК Вагнера, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.