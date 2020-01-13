В Хабаровском крае введен карантин в социальных учреждениях после вспышки инфекционного заболевания в доме престарелых

В Хабаровском крае введен карантин в социальных учреждениях после вспышки инфекционного заболевания в одном из домов престарелых. С острым гастроэнтеритом госпитализированы 10 человек, — сообщает РИА со ссылкой на управление СК по Хабаровскому краю. В интернате проводится проверка.