В Центробанке рассказали подробности новой схемы пенсионных выплат

В рамках гарантированного пенсионного плана россияне смогут выбрать – получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план, — рассказал «Российской газете» первый зампред Центробанка Сергей Швецов. По его словам, стандартный план рассчитывается на 15-20 лет вперед, однако каждые два года его будут пересматривать и продлевать еще на два года. Зампред ЦБ объяснил, что государство не устанавливает для фондов никаких ограничений в выплатах, поэтому при стандартном плане граждане смогут сами выбирать организацию, которая предложит им наиболее выгодный вариант. Кроме того, появится возможность передавать остаток накоплений по наследству.

Новая схема пенсионных выплат несправедлива, — считает экономист Игорь Николаев.

Он считает оправданным недоверие к любым изменениям в пенсионной системе.