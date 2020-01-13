Россияне ожидают в 2020-м году громких коррупционных скандалов и отставок в правительстве, а также продолжения массовых протестов, — пишут ведомости со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра». Отставок и коррупционных разоблачений ждут 66% участников опроса. Это максимальный показатель с 2013-го года. 45% респондентов предсказывают, что в этом году продолжатся массовые протесты. При этом 63% участников опроса заявили, что новый год будет лучше предыдущего.