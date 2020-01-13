Россияне ожидают в 2020-м году громких коррупционных скандалов и отставок в правительстве, а также продолжения массовых протестов, — пишут ведомости со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра». Отставок и коррупционных разоблачений ждут 66% участников опроса. Это максимальный показатель с 2013-го года. 45% респондентов предсказывают, что в этом году продолжатся массовые протесты. При этом 63% участников опроса заявили, что новый год будет лучше предыдущего.
2020-01-13T10:30:00+03:00
2020-01-13T10:31:14+03:00
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10:30, 13 января 2020
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