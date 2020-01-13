Сегодня в Москве пройдут переговоры по Ливии с участием лидеров враждующих сторон, — подтвердили в российском МИДе. В Москву уже прилетел командующий антиправительственными силами Халифа Хафтар. В переговорах примет участие и лидер правительства национального согласия Файиз Саррадж. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча пройдет в рамках реализации инициативы президентов России и Турции о прекращении боевых действий.
2020-01-13T10:30:00+03:00
2020-01-13T10:30:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 13 января 2020
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