Сегодня в Москве пройдут переговоры по Ливии с участием лидеров враждующих сторон, — подтвердили в российском МИДе. В Москву уже прилетел командующий антиправительственными силами Халифа Хафтар. В переговорах примет участие и лидер правительства национального согласия Файиз Саррадж. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча пройдет в рамках реализации инициативы президентов России и Турции о прекращении боевых действий.