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10:04, 13 января 2020

Первая половина матча за мировую шахматную корону среди женщин завершилась вничью

Сегодня соперницы прибыли во Владивосток, где битва будет продолжена.

Участницы матча за звание чемпионки мира по шахматам россиянка Александра Горячкина и действующая обладательница титула китаянка Цзюй Вэньцзюнь утром прибыли во Владивосток, где пройдет вторая часть матча. Ранее участницы сыграли шесть партий в Шанхае. Первые три встречи завершились вничью, в четвертой победу отпраздновала китаянка, а в пятой Горячкиной удалось отыграться. В шестой партии накануне вновь была зафиксирована ничья. Таким образом, счет в противостоянии равный 3-3. Вторая половина матча пройдет во Владивостоке и начнется в среду. Если по итогам 12-ти партий равенство сохранится, судьба шахматной короны будет решаться на тай-брейке, который запланирован на 24 января.

Напомним, что последней россиянкой, которая становилась Чемпионкой мира по шахматам, была Александра Костенюк, завоевавшая титул в 2008-м году



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