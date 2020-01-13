Счетная палата: Плохая экология в России негативно влияет на экономику страны

Нацпроекты могут ухудшить ситуацию, считает Счетная палата.

В отчете Счетной палаты говорится, что потепление в России происходит в 2,5 раза быстрее глобального, все чаще случаются засухи и потопы. Грунты в вечной мерзлоте в отдельных регионах могут сейчас выдержать нагрузку на 45% меньше, чем в 70-е годы. Это грозит опасной деформацией железных и автомобильных дорог, а также трубопроводов, пишут «Ведомости». Загрязненным воздухом дышат 56 миллионов россиян, почти все реки отравлены неочищенными сточными водами, отмечают в Счетной палате. Мусор не перерабатывается,и совсем скоро его некуда будет девать, но главный источник отходов – не население, а промышленность – 86% всех отходов образуются при добыче полезных ископаемых. Усугубляет проблему экспортно-сырьевой характер российской промышленности, считают аудиторы. По их мнению, нацпроекты могут осложнить ситуацию, потому что предусматривают активное строительство, а это дополнительные отходы.

На нацпроект «Экология» должны потратить до 2024 года 4 триллиона рублей. Из них больше 3 триллионов – из внебюджетных источников.