«Мегафон» и «Вымпелком» объявили о повышении стоимости архивных тарифов

Это произойдет уже на этой неделе.

Для абонентов «Мегафона» изменения произойдут с сегодняшнего дня, для «Билайна» — с 16 января.



В «Мегафоне» пояснили РИА Новости, что это связано с ростом потребления услуг. В компании также добавили, что нововведения затронут небольшое число клиентов, использующих немассовые тарифы.

В «Вымпелкомке» назвали данную меру вынужденной. Она связана с требованиями законодательства и развития инфраструктуры.

В аналитическом агентстве Content Review сообщили, что тарифы дорожают из-за расходов на выполнение «закона Яровой», согласно которому операторы и интернет-компании обязаны хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, и закона об изоляции Рунета. Он предусматривает контроль операторов за доступом к противоправной информации.

Аналитики прогнозируют, что услуги мобильной связи в России в этом году могут подорожать на 17-18%.

В МТС и Tele 2 возможность повышения тарифов пока не комментируют.