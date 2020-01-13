Сотрудник «Международной амнистии» пожаловался в Европейский суд по правам человека на взлом аккаунта в Телеграме

Сотрудник «Международной амнистии» Олег Козловский пожаловался в Европейский суд по правам человека на взлом аккаунта в Телеграме, — пишут «Ведомости» со ссылкой на адвоката «Агоры» Ильнура Шарапова. Заявитель утверждает, что государство нарушило статью 8-ю Европейской конвенции, не защитив должным образом право на частную жизнь и тайну переписки.
2020-01-13T10:02:00+03:00
2020-01-13T10:02:46+03:00
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10:02, 13 января 2020
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