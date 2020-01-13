Сотрудник «Международной амнистии» пожаловался в Европейский суд по правам человека на взлом аккаунта в Телеграме

Сотрудник «Международной амнистии» Олег Козловский пожаловался в Европейский суд по правам человека на взлом аккаунта в Телеграме, — пишут «Ведомости» со ссылкой на адвоката «Агоры» Ильнура Шарапова. Заявитель утверждает, что государство нарушило статью 8-ю Европейской конвенции, не защитив должным образом право на частную жизнь и тайну переписки.