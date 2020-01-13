МИД России подтверждает, что сегодня в Москве пройдут мирные переговоры по Ливии с участием главы правительства национального согласия Ливии Файиза Сарраджа и генерала Халифы Хафтара, который командует антиправительственными войсками. В переговорах также примут участие министры иностранных дел и обороны России и Турции.
2020-01-13T09:31:00+03:00
2020-01-13T09:31:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2569965-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:31, 13 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин…
Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…