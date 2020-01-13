МИД России подтверждает, что сегодня в Москве пройдут мирные переговоры по Ливии с участием главы правительства национального согласия Ливии Файиза Сарраджа и генерала Халифы Хафтара, который командует антиправительственными войсками. В переговорах также примут участие министры иностранных дел и обороны России и Турции.