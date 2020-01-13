С сегодняшнего дня сотовые операторы начинают повышать тарифы

У «Мегафона» новые цены начнут действовать с 13-го января, а у «Вымпелкома» с 16-го января, — сообщает РИА. В «Мегафоне» необходимость повышения объясняют ростом потребления услуг. Пресс-служба оператора подчеркнула, что нововведение коснется лишь небольшого количества абонентов. В «Вымпелкоме» заявили, что вынуждены повышать цены из-за расходов на реализацию новых требований законодательства – в первую очередь, «пакета Яровой».
2020-01-13T09:30:00+03:00
2020-01-13T09:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 13 января 2020
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