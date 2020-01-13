Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики требует приостановить действия госаккредитации ВФЛА

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики требует приостановить действия государственной аккредитации ВФЛА, и исключить организацию из числа членов ОКР.

Легкоатлетическая федерация России была лишена статуса соответствия еще в 2015-м году из-за массовых допинговых нарушений. По мнению спортсменов, никаких действенных шагов для исправления ситуации за это время руководством сделано не было. Более того, дело прыгуна в высоту Данилы Лысенко еще более усугубило ситуацию, привело к замораживанию выдачи спортсменам нейтрального статуса. Как следствие, процесс восстановления членства ВФЛА вновь был приостановлен.



По мнению комиссии спортсменов ВФЛА, федерация «игнорирует любые рекомендации и вопросы со стороны комиссии спортсменов, лишний раз доказывая, что ей абсолютно безразлично мнение легкоатлетов и их попытки повлиять на ситуацию». (конец цитаты)

Под письмом подписались ведущие российские легкоатлеты — барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в высоту Мария Ласицкене и метатель молота Сергей Литвинов