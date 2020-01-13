Федеральное правительство Австралии выделит около 35 миллионов долларов на восстановление природы после лесных пожаров

Федеральное правительство Австралии выделит около 35 миллионов долларов на восстановление дикой природы континента после лесных пожаров, в частности, на возрождение пострадавших популяций животных, в том числе – коал,— отметила министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей. По ее словам, «популяция коал пострадала настолько сильно, что эти животные могут быть занесены в список видов, находящихся под угрозой уничтожения».



Масштабные лесные пожары начались в Австралии в октябре прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

В результате пожаров уничтожено более 8,5 млн гектаров леса, погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных, а также более 1 миллиарда животных.

Знаменитый теннисист Роджер Федерер призвал помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами. Это должно волновать все мировое сообщество, — считает швейцарский спортсмен.

Ранее экоактивисты, в том числе Грета Тунберг, раскритиковали Федерера за сотрудничество с банком Credit Suisse, который, по некоторым данным, финансирует разработку нефтяных месторождений.