«Ниссан» готовит план возможного выхода из альянса с «Рено» на фоне скандала с Карлосом Гоном, — сообщает газета Financial Times со ссылкой на конфиденциальные источники. По их данным, речь идет о полном разрыве в технической и производственной областях. В то же время источники утверждают, что побег Гона не является главной причиной возможного распада альянса.