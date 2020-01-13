«Ниссан» готовит план возможного выхода из альянса с «Рено» на фоне скандала с Карлосом Гоном, — сообщает газета Financial Times со ссылкой на конфиденциальные источники. По их данным, речь идет о полном разрыве в технической и производственной областях. В то же время источники утверждают, что побег Гона не является главной причиной возможного распада альянса.
2020-01-13T09:02:00+03:00
2020-01-13T09:03:21+03:00
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09:02, 13 января 2020
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