Соглашение о прекращении огня в Ливии сегодня может быть подписано в Москве

С этой целью стороны конфликта прибывают в российскую столицу.

Мятежный фельдмаршал Халифа Хафтар, который с апреля прошлого года пытается безуспешно захватить Триполи, ночью прилетел в Москву. Об этом рассказал агентству РИА информированный источник. В ближайшие часы в российскую столицу должен прибыть и Фаиз Сарадж — глава правительства национального согласия, признанного мировым сообществом. Предполагается, что они отдельно друг от друга встретятся с российским руководством, а затем с представителями властей Турции, которые прилетели в Москву обсуждать ситуацию в Ливии. После этого Хафтар и Сарадж могут подписать соглашение о прекращении огня. Оно должно было вступить в силу в силу больше суток назад, но стороны продолжили обвинять друг друга в ведении боевых действий. Прекратить огонь в Ливии на прошлой неделе призвали стороны конфликта президенты России и Турции. Кстати именно оттуда Сарадж прилетит в Москву. В Стамбуле он вчера обсудил ситуацию в своей стране с президентом Реджепом Эрдоганом.

Парламент Турции в начале месяца одобрил законопроект, который разрешает отправлять военнослужащих в Ливию. Это вызвало возмущение Триполи.