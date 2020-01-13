Командующий ливийскими антиправительственными силами прибыл в Москву для переговоров о прекращении огня в Ливии

Командующий ливийскими антиправительственными силами, генерал Халифа Хафтар, прибыл в Москву для участия в переговорах об условиях прекращения огня в Ливии. Как сообщает источник «Коммерсанта», сегодня в МИДе пройдет встреча министров обороны и иностранных дел России и Турции. В ней могут принять участие и высокопоставленные ливийцы, представители конфликтующих сторон. В Москве ожидают и главу правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.