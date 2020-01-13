Номинанты премии «Оскар» за 2019 год будут объявлены сегодня американской Академией киноискусств

Профильные издания уже составили свои списки наиболее вероятных претендентов на выдвижение.

Номинанты будут представлены актёрами Джоном Чо и Иссай Рэй в 24 номинациях. Уже известно, что премию этого года за выдающиеся заслуги в кинематографе получат режиссер Дэвид Линч, американский актер-чероки Уэс Стьюди, и итальянская сценаристка и режиссер Лина Вертмюллер. Журнал The Hollywood Reporter уже назвал фильмы, номинация которых возможна с высокой степенью. По мнению обозревателей профильного издания, шансы попасть в категорию «Лучший фильм», имеют драма Мартина Скорсезе «Ирландец», британо-американская военная картина «1917» Сэма Мендеса, южнокорейская лента Пон Чжун Хо «Паразиты» и «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. Именно эти картины уже отмечены Гильдией продюсеров и Гильдией режиссеров Америки. В качестве возможных претендентов называют «Брачную историю» Ноа Баумбак, «Джокер» Тодда Филлипса и «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити. Наиболее вероятными претендентами на включение в список номинантов в категории «Лучший актер первого плана» журнал называет Хоакина Феникса, Адама Драйвера, Леонардо ДиКаприо и Тэрона Эджертона, сыгравшего главную роль в мюзикле «Рокетмен» об Элтоне Джоне. Среди вероятных претенденток за лучшую женскую роль называют Рене Зеллвегер, снявшуюся в мелодраме «Джуди», Шарлиз Терон за роль в фильме «Скандал».

92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. В этом году она вновь пройдет без ведущего.