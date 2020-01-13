Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:04, 13 января 2020

Номинанты премии «Оскар» за 2019 год будут объявлены сегодня американской Академией киноискусств

Профильные издания уже составили свои списки наиболее вероятных претендентов на выдвижение.

Номинанты будут представлены актёрами Джоном Чо и Иссай Рэй в 24 номинациях. Уже известно, что премию этого года за выдающиеся заслуги в кинематографе получат режиссер Дэвид Линч, американский актер-чероки Уэс Стьюди, и итальянская сценаристка и режиссер Лина Вертмюллер. Журнал The Hollywood Reporter уже назвал фильмы, номинация которых возможна с высокой степенью. По мнению обозревателей профильного издания, шансы попасть в категорию «Лучший фильм», имеют драма Мартина Скорсезе «Ирландец», британо-американская военная картина «1917» Сэма Мендеса, южнокорейская лента Пон Чжун Хо «Паразиты» и «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. Именно эти картины уже отмечены Гильдией продюсеров и Гильдией режиссеров Америки. В качестве возможных претендентов называют «Брачную историю» Ноа Баумбак, «Джокер» Тодда Филлипса и «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити. Наиболее вероятными претендентами на включение в список номинантов в категории «Лучший актер первого плана» журнал называет Хоакина Феникса, Адама Драйвера, Леонардо ДиКаприо и Тэрона Эджертона, сыгравшего главную роль в мюзикле «Рокетмен» об Элтоне Джоне. Среди вероятных претенденток за лучшую женскую роль называют Рене Зеллвегер, снявшуюся в мелодраме «Джуди», Шарлиз Терон за роль в фильме «Скандал».

92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. В этом году она вновь пройдет без ведущего.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Культура не должна быть источником существования. Получать деньги за литературу так же неправильно, как получать деньги за любовь…

5 306 6 17410 10.01
#слушать 01:43:48 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Уродливые гримасы рушащегося однополярного мира Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам — тут и «сказке» совсем другой конец…

5 142 6 15601 06.01
Kиран, ирак, сша, политика, военные, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Губерниев спортивный комментатор телеканала Матч-ТВ

Мы по-прежнему не спортивная страна Ребята, ну, а что вы хотели? Трансляция финала молодежного хоккея на «Первом канале», а «Матч ТВ» грамотно сделал контрпрограммирование — включил золотые моменты молодежных чемпионатов мира!..

5 118 6 56385 06.01
Kспорт, хоккей, рф, общество, тв, мнения
Блоги

Владимир Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин…

5 84 6 8565 10.01
Kавиа, катастрофы, расследования, иран, украина, зеленский, мнения
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

К убийству генерала Касима Они должны объяснить Трампу, что обещая уничтожать памятники культуры, он объявляет о намерении совершить военное преступление и преступление против человечества без срока давности

5 187 6 60697 06.01
Блоги

+ Владимир Зеленский: В разговоре с президентом Ирана договорились, что «никто не отвертится» Владимир Зеленский: В разговоре с президентом Ирана договорились, что «никто не отвертится» Смотреть обращение президента Украины по поводу сбитого Боинга в Тегеране на украинском языке…

5 164 6 18583 11.01
8читать ;смотреть
Kвидео, политика, иран, катастрофы, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3038181

5 46 6 5406 12.01
#слушать 50:25 ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Появился шанс разорвать замкнутый круг взаимного насилия Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: «тем самым пропорциональный ответ завершён»...

5 81 6 9659 08.01
Голосование
Считаете ли вы, что причина крушения самолета техническая?
5 75 6 9110 08.01
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Непредсказуемый Трамп: чем ответит Иран? Непредсказуемый Трамп: чем ответит Иран? Драматические события на Среднем Востоке теперь привлекают внимание всего мира. Все думают об одном: во что может перерасти этот конфликт?..

5 53 6 14830 06.01
Kобщество, политика, иран, сша, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Толстый «тонкий троллинг» Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять бутылку крымского шампанского, которое ей в подарок на 50-летие прислало российское посольство в Таллинне…

5 112 6 14505 09.01
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…

5 138 6 18191 10.01
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Решение Общественной палаты Москвы о предложениях по модернизации избирательного законодательства РФ Глава ОП Москвы Константин Ремчуков подписал рекомендации по изменению законодательства, среди которых: снизить порог подписей, необходимых для регистрации кандидата…

5 47 6 6484 10.01
Kмосква, общественная палата, выборы, ремчуков, документы, законы, события
Блоги

+ Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Президент ранее говорил, что был там крещен…

5 144 6 19960 07.01
8читать ;смотреть
Kпутин, медведев, праздники, православие, видео, фото, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Оружие избирательного действия Поэтому и не было громогласного хора западных разведок в 2014. Не потому что у них не было данных, а потому что, похоже, данные БЫЛИ. И нынешние голоса разведслужб, обвиняющие Иран, стали сеансом невольного саморазоблачения Запада…

5 237 6 34075 11.01
Kиран, общество, политика, мнения
Интервью Разворот

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

Иранский кризис После того как было совершено нападение, агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом…

5 84 6 12540 08.01
#слушать 24:22 8читать ;смотреть $скачать 5.6 МБ
Kполитика, иран, общество, мнения, видео, передачи

Популярное за неделю

Новости

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики требует лишить организацию государственной аккредитации А также исключить из состава Олимпийского комитета России

5 1 6 1639
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Больно России. Она же привыкла сиять, сверкать. Ее всегда называли жандармом Европы. А сейчас ее из жандармов разжаловали вообще в какую-то шпану…

5 49 6 121295 08.01
#слушать 50:45 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Лично вы взяли бы деньги у Жириновского?
5 85 6 15531 07.01
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

А из-за чего случился «перегрев» обоих двигателей одновременно? А у всех Боингов на второй минуте взлета «перегреваются» двигатели?..

5 313 6 187280 09.01
Блоги

+ «Крепостные, холопы — давай, давай» «Крепостные, холопы — давай, давай» Владимир Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы…

5 218 6 211491 06.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8253640
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4333756

Сегодня в эфире