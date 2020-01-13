Депутатам также предстоит назначить исполняющего обязанности главы республики, передает агентство РИА Новости.
Накануне сам Хаджимба принял решение уйти. До этого участники акции протеста в Сухуми ворвались в здание администрации президента. Парламент принял обращение к главе республики с призывом оставить пост.
Парламент Абхазии сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об отставке Рауля Хаджимбы с поста президента
Депутатам также предстоит назначить исполняющего обязанности главы республики, передает агентство РИА Новости.