Парламент Абхазии сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об отставке Рауля Хаджимбы с поста президента

Депутатам также предстоит назначить исполняющего обязанности главы республики, передает агентство РИА Новости.

Накануне сам Хаджимба принял решение уйти. До этого участники акции протеста в Сухуми ворвались в здание администрации президента. Парламент принял обращение к главе республики с призывом оставить пост.