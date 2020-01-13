В Иране накануне возобновились антиправительственные выступления

Их участники требовали отставки официальных лиц, причастных к гибели украинского Boeing 737. Протесты вспыхнули в субботу, сообщалось, о стычках демонстрантов в Тегеране с силами безопасности.

Волнения в Иране спровоцированы жесткой политикой государства и экономической ситуацией, считает политолог Дмитрий Орешкин. Он добавил, что в Иране много молодежи, которая возмущена политикой государства.