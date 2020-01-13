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08:02, 13 января 2020

В Иране накануне возобновились антиправительственные выступления

Их участники требовали отставки официальных лиц, причастных к гибели украинского Boeing 737. Протесты вспыхнули в субботу, сообщалось, о стычках демонстрантов в Тегеране с силами безопасности.
Волнения в Иране спровоцированы жесткой политикой государства и экономической ситуацией, считает политолог Дмитрий Орешкин. Он добавил, что в Иране много молодежи, которая возмущена политикой государства.



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