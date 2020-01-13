Следственный комитет настаивает, что убийство российских журналистов в ЦАР произошло в ходе ограбления

О версиях, которые выдвигали авторы независимых расследований, в ведомстве не говорят. Преступников, напавших на российских журналистов, зампред СК назвал, цитата по «Коммерсанту», «группой неизвестных темнокожих вооруженных людей». Это по словам Игоря Краснова могли быть местные жители или выходцы соседних с Центральноафриканской республикой стран. Они по версии следствия потребовали от Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко выйти из машины, отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа это сделать журналистов расстреляли.

Краснов сообщил, что сотрудники комитета ездили в ЦАР, участвовали в допросе водителя, который вёз журналистов, осмотрели их личные вещи. Заметим, что версии ограбления ведомство Александра Бастрыкина придерживается с самого начала расследования, то есть почти полтора года со дня убийства журналистов. С этим не согласен расследовательский центр «Досье» — проект Михаила Ходорковского.

Там считают, что убийство спланировали, за съёмочной группой следили с момента приезда в страну, стреляли профессионалы, а сотрудники одной из структур бизнесмена Евгения Пригожина вбросили в СМИ версию об ограблении. Отметим, что с СК солидарен российский МИД. Об ограблении журналистов говорил и президент Владимир Путин.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали летом 2018 года в ЦАР, чтобы снять фильм-расследование о российских наемниках из «частной военной компании Вагнера». Она как писала пресса, связана с бизнесменом Пригожиным.