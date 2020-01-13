Американских военных не было на базе в Ираке, которая подверглась ракетному обстрелу

Об этом передает телеканал CNN. Однако ранения получили четверо военнослужащих армии Ирака, передает агентство Reuters. Несколько реактивных снарядов взорвались на территории авиабазы Балад к северу от Багдада. Кто стоит за этим обстрелом, пока не сообщается.
2020-01-13T07:33:00+03:00
2020-01-13T07:36:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 13 января 2020
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