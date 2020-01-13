Американских военных не было на базе в Ираке, которая подверглась ракетному обстрелу

Об этом передает телеканал CNN. Однако ранения получили четверо военнослужащих армии Ирака, передает агентство Reuters. Несколько реактивных снарядов взорвались на территории авиабазы Балад к северу от Багдада. Кто стоит за этим обстрелом, пока не сообщается.