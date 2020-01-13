Министерство транспорта России хочет запретить гражданам с судимостью работать в такси

Ведомство готовит поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов. Как пишет «Российская газета», такие предложения планируют внести на рассмотрение правительства в июле. Если поправки примут, то интернет-агрегаторы такси должны будут требовать у водителей справки об отсутствии судимости.