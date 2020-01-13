Основной версией убийства российских журналистов в ЦАР Следственный комитет считает ограбление

Нападение совершили либо жители этого африканского государства, либо соседних стран, сказал в интервью газете «КоммерсантЪ» замглавы ведомства Игорь Краснов. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты полтора года назад, когда приехали в ЦАР снимать фильм о российских наемниках из «ЧВК Вагнера». Как пишет пресса, эта структура связана с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Ранее журналисты центра «Досье» провели собственное расследование, где говорится, что версия о попытке ограбления не соответствует действительности. Она была придумана сотрудниками структур Пригожина. У погибших журналистов пропала не вся техника, а преступление, скорее всего, было заранее спланированным.