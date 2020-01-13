Советский кинорежиссер Константин Бромберг скончался в Детройте на 81 году жизни

Об этом в Facebook написал журналист и писатель Михаил Идов. Бромберг известен как постановщик популярных фильмов «Чародеи» и «Приключения Электроника». В 90-е годы он переехал в США, но кинематографом там не занимался.
2020-01-13T07:06:00+03:00
2020-01-13T07:06:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:06, 13 января 2020
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