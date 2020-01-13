Российские биатлонисты не смогли выиграть медалей в масс-старте на этапе Кубка Мира в Оберхофе

Женский масс-старт закончился фиаско российских спортсменок. Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли два последних места. Причиной стала ужасная стрельба. Миронова допустила на четырех рубежах 10 промахов, а Куклина — 11. Тренер сборной Леонид Гурьев списал все на новые патроны, которые команда получила недавно. Куклина говорила о собственных ошибках. Впрочем, ошибались все.

Первой долгое время шла норвежка Тириль Экофф, но два промаха на третьей стрельбе дали шанс ее сопернице Кайсе Макарайнен, которая финишировала первой. На третьей позиции Мори Ройсеналд из Норвегии.

Мужскую гонку в отсутствии Иоханнеса Бё, выиграл Мартен Фуркад, который допустил только два промаха. Серебро разыграли Арндт Пайфер и Симон Дестье. Немец догнал француза на финише и опередил его. Матвей Елисеев замкнул десятку. Александр Логинов показал 17 результат.

Пятый этап Кубка Мира по биатлону пройдет в немецком Рупольдинге с 15 по 19 января.