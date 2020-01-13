Министры обороны и иностранных дел Турции сегодня приедут в Москву

Ситуация в Ливии должна стать основной темой переговоров турецких чиновников в российской столице. Продолжить контакты по урегулированию конфликта в североафриканской стране поручили главам МИД и Минобороны президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Они на прошлой неделе сначала провели в Стамбуле переговоры, а в субботу обсудили ситуацию в Ливии по телефону. Путин и Эрдоган предложили сторонам конфликта прекратить боевые действия.

Армия мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара и правительство национального согласия в Триполи это сделали. Перемирие вступило в силу с часа ночи воскресенья. Как не допустить срыва соглашения — для этого в Москву и приехали глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу и министр обороны Хулуси Акар. На встрече с российскими коллегами они также обсудят ситуацию в Иране, чьи военные в среду сбили украинский Боинг и погибли 176 человек. На переговорах затронут и отношения России и Турции.

Сегодня же в Москве могут встретиться и лидеры двух противоборствующих сторон в Ливии — командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж. Об этом пишет ливийский сайт «Ахбар Либия 24». Во всяком случае, по словам источника газеты «КоммепсантЪ», Хафтар уже находится в Москве.