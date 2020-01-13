Президент Абхазии Рауль Хаджимба объявил о решении уйти в отставку

Это произошло спустя несколько дней после массовых акций протеста оппозиции в Сухуми и спустя несколько месяцев после переизбрания Хаджимбы на выборах.

Президентские выборы в республике должны пройти в спокойной обстановке, сказал «Эху Москвы» премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Сам Бганба пока не определился, готов ли он исполнять обязанности главы республики до нового голосования. Предыдущие выборы прошли в Абхазии осенью.

Как ожидается, сегодня парламент Абхазии рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке и назначит исполняющего обязанности.