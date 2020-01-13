Следственный комитет назвал ограбление главной версией убийства российских журналистов в ЦАР

Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ» сказал замглавы ведомства Игорь Краснов. Преступление, по его словам, совершили местные жители, либо выходцы из соседних с Центральноафриканской республикой государств.

В то же время такую версию отвергают авторы ряда независимых расследований убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это преступление давно было бы раскрыто, а виновные наказаны, если бы этого хотел Кремль, говорил ранее в эфире «Эха Москвы» шеф-редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов.

У структур бизнесмена Евгения Пригожина был очевидный мотив для устранения журналистов, но кто именно «жал на курок», пока не ясно, — добавил Роман Доброхотов.